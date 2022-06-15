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Зеленський подякував Байдену за підтримку у війні з РФ: "Це буде наша спільна перемога"

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Зеленський подякував Байдену за підтримку у війні з РФ: "Це буде наша спільна перемога"
Відбулася чергова телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джозефом Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором", – наголосив Зеленський й подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки нашої країни.

Під час розмови глава Української держави повідомив про останні події на передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії. Було наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у межах формату "Рамштайн".

Співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден оголосив про виділення Україні $1 млрд безпекової допомоги та $225 млн додаткової гуманітарної

"Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні", – зазначив Зеленський. Президент України окремо подякував Байдену за рішення виділити 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню нашої країни, яке постраждало від російської агресії.

"Ми маємо перемогти в цій війні та повернути наші окуповані території. Це буде наша спільна перемога", – наголосив  Зеленський.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    боневтік в котрий раз всрався я так розумію що атака на Київ з метою усунути його від влади була нежданчиком попри домовленості з раисією здати південь без бою і тепер йому немає сенсу тримати лице бо включився банальний режим виживання заради влади....гидота на крові патріотів
  • vismavista
    Вчера же на того же Байдена наезжал, обвиняя в "непревентивных санкциях".
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