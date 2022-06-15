Учасники групи "Рамштайн" виявили дуже потужну готовність підтримувати Україну стільки, скільки треба, - Остін
.Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками чергової зустрічі Контактної групи з оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ
"Одна з речей, що я виніс із цієї конференції, є рішучість усіх учасників... Це були міністри з країн по всьому світу, не лише союзники по НАТО. Вони виявили дуже потужну готовність сконцентруватися та об’єднати зусилля, щоб ця боротьба (України – ред.) отримала додаткові спроможності. Йдеться про готовність працювати з країнами-партнерами або використовувати свій промисловий потенціал. Тож ми будемо зосереджені на цьому завданні так довго, скільки це буде необхідним. Зобов’язання від країн, які ми почули сьогодні, були дуже обнадійливими", - наголосив керівник військового відомства США.