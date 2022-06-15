Ворог намагається атакувати на Донбасі одночасно на дев'яти напрямках, - Залужний

Російські окупанти намагаються одночасно атакувати на дев'яти напрямках на Донбасі.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжується запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках", - написав Залужний у фейсбуці.

Зокрема, противник веде наступ із півдня на північ на напрямках Попасна - Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна - Миколаївка, Попасна - Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне - Словʼянськ, Ізюм - Словʼянськ, нижче - Попасна - Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк - Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк - Метьолкіне, Тошківка - Комишуваха.

"З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію", - наголосив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, Сєвєродонецьк - це ключова точка у системі оборонної операції Луганської області. "Місто не може розглядатися ніяк інакше", - наголосив Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний грає роль об'єднавчої фігури, яка, на відміну від влади, намагається згуртувати людей для спільної боротьби, - Бутусов

"Всі, хто на сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу! Дякуємо всім, хто підтримує та вірить у Збройні сили України!" - підкреслив генерал.