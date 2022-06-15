Лише 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес, - освітній омбудсмен

Перевірка 13,7 тис. закладів загальної середньої освіти показала, що лише 8% з них мають обладнані укриття.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує Цензор.НЕТ.

Лише 1100 з 13700 шкіл мають необхідні укриття, а також ту чи іншу ступінь захисної споруди.

"Тобто лиш 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес", - наголосив Горбачов.

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Нагадуємо, у МОН заявили, що навчання розпочнеться з 1 вересня лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами. Але остаточне рішення щодо формату ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування.