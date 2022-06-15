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Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України, - Зеленський

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Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання чергового сигналу щодо постійної оборонної підтримки України.

"Є, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною. У рамках "Рамштайну" Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції у Копенгагені. Попередньо залучено 14 держав", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми - оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні", - повідомив Зеленський. Він також очікує збільшення підтримки після третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Провів сьогодні важливу розмову із президентом Америки Джо Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашої оборони - новий пакет підтримки на мільярд доларів. Це берегова оборона, артилерія, сучасні ракетні системи. Чекатимемо", - сказав також президент.

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Топ коментарі

  • Константин К e77bcd2e
    разовые акции это не выход. У нас война на годы и решения должны быть системными. Нужно прекращать мыслить пиар акциями, донорскими конференциями, волонтерами, концертами 95 квартала.
  • 5 копійок
    Ну ніяк не може клоун щоб не пропіаритись.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Если вы про Зеленского то он на это не способен.
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