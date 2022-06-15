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Російські вертольоти ракетами обстріляли Глухів на Сумщині. 1 людина загинула, 6 поранені, - Живицький

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Російські вертольоти ракетами обстріляли Глухів на Сумщині. 1 людина загинула, 6 поранені, - Живицький
На Сумщині одна людина загинула від ракетного обстрілу околиць Глухова. Ще троє людей загинули внаслідок підриву автомобіля на російській міні.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

В середу вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду: били з мінометів та артилерії.

"На одній із ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) вибухнув автомобіль. Три людини загинули на місці, одна - поранена. Наразі перебуває в лікарні", - написав Живицький.

Він поінформував, що після 14-ї години були поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадах.

"Після 20-ї години вечора два ворожих вертольоти з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова. Влучання в житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранені. Пошкоджено об'єкти інфраструктури", - написав Живицький.

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапи, це така мразота , яка вміє воювати тільки з дітьми і мирним населенням !!
  • Олег Беляков 1ee72182
    1. не факт что это правда.
    2. больше похоже на вброс типо "все девушки кого насилуют рашисты - сами виноваты и сами им давали".
  • Олег Беляков 1ee72182
    твари, горите в аду.
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