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Двоє американських добровольців потрапили у полон до росіян під Харковом, - The Telegraph

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Двоє американських добровольців потрапили у полон до росіян під Харковом, - The Telegraph
Двоє колишніх американських військових потрапили в полон під час бойових дій з російськими агресорами в Україні.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph.

За словами товаришів, які воювали разом з ними, вони потрапили в полон під час запеклого бою на північний схід від Харкова минулого тижня.

39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Хюїн служили добровольцями в підрозділі регулярної української армії. Вважається, що вони перші американські військовослужбовці, які опинилися російськими військовополоненими.

Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, у тому числі трьох британців - Ейдена Асліна, Шона Піннера та Ендрю Хілла.

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Топ коментарі

  • Rino Rino
    за нас американці, британці воюють, а за кацапів Хезбола, Хамас, Ігіл, сирійські раби тощо.
  • Vedana
    Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, ...

    Фу, яке гидотне і кострубате речення.
    Українець так не напише.
  • 5 копійок
    Оце ********* заверещить.
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