Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у довгостроковій підтримці України, - Джонсон
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Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у підтримці України.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Саміти G7 і НАТО наприкінці цього місяця дадуть змогу продемонструвати єдність Заходу та його рішучість підтримувати Україну у довгостроковій перспективі", - написав Джонсон у твіттері.
Він зазначив, що у телефонній розмові у середу ввечері з українським лідером Володимиром Зеленським підтвердив повну підтримку Великої Британії до перемоги України.