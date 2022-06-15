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Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у довгостроковій підтримці України, - Джонсон

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Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у довгостроковій підтримці України, - Джонсон
Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у підтримці України.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саміти G7 і НАТО наприкінці цього місяця дадуть змогу продемонструвати єдність Заходу та його рішучість підтримувати Україну у довгостроковій перспективі", - написав Джонсон у твіттері.

Він зазначив, що у телефонній розмові у середу ввечері з українським лідером Володимиром Зеленським підтвердив повну підтримку Великої Британії до перемоги України.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Джонсонюк бандерівець.
  • metal35
    Респект Джонсону!
  • Чайка Київ
    Дякуємо, пане Джонсон.
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