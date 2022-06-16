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Новини дійсно хороші, - Зеленський про третій "Рамштайн"

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Новини дійсно хороші, - Зеленський про третій "Рамштайн"
За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" прийшли хороші новини. Україна чекає збільшення допомоги від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у своєму відеозверненні 15 червня.

Він зазначив, що Київ отримав чіткий сигнал про постійну оборонну підтримку.

"Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі "Рамштайна". Новини дійсно хороші. Очікуємо збільшення підтримки. Маємо чіткий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Ireland
    ⚡️Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня, - голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі «До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, ********** та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України», - заявив генерал.
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