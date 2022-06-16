США з початку війни надали українцям гумдопомоги на $914 мільйонів, - посол Брінк

З початку повномасштабного вторгнення рф Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 млн доларів на потреби людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх держав.