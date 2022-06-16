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Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом

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Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом
Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На ній сторони обговорили необхідність більшого озброєння для боротьби з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері. 

Він підкреслив, що в руках України безпека всього євроатлантичного простору.

"У плані російської агресії проти України повідомлення було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки повинні отримати більше важкої зброї", - заявив міністр.

Нагадаємо, перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Столтенберг заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    броніки вже перевірив, бухгалтер?
  • три - пятнадцать
    от работа, рота витер - рабоче місце убрав.
  • bazil rejestrowyj
    Добра алегорія.
    Але насправді, Карфаген був нормальною державою яка займалась торгівлею. На відміну від тих же Римлян, він не винищував цілі народи, і не руйнував міста і держави
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