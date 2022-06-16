Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На ній сторони обговорили необхідність більшого озброєння для боротьби з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.

Він підкреслив, що в руках України безпека всього євроатлантичного простору.

"У плані російської агресії проти України повідомлення було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки повинні отримати більше важкої зброї", - заявив міністр.

Нагадаємо, перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Столтенберг заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

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