У експрем'єра Криму під час обшуку вилучили археологічних скарбів більше, ніж є в Національному музеї, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Історична правда.
В одному з офісів у центрі Києва правоохоронні органи виявили велику колекцію нелегально добутих археологічних пам'яток та інших цінностей. Обшук триває уже понад добу.
Наразі відомо про 240 акінаків - скіфських мечів, візантійські мечі, яких взагалі нема в українських музеях. Для порівняння - у Національному музеї історії України зберігається лише близько 100 таких предметів. В окремій кімнаті - монети античного періоду.
Найімовірніше, що акінаки та інші артефакти знайдені "чорними копачами" у Криму. Зберігались вони у поганих умовах, а тому потребують детального опису, реставрації та переміщення в нормальні умови зберігання.
Власником колекції є Валерій Горбатов, голова Ради міністрів Автономної республіки Крим у 2001-2002 рр., народний депутат в 1994—2006 рр., член Селянської партії, Народно-демократичної партії, "Трудової України", "Відродження регіонів", "Єдиної України", СДПУ(О), СПУ, "Нашої України" та Партії захисників Вітчизни.