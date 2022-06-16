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Грузія, Молдова та Еквадор приєдналися до зустрічі оборонних донорів України у "форматі Рамштайн"

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Грузія, Молдова та Еквадор приєдналися до зустрічі оборонних донорів України у "форматі Рамштайн"
Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони і голів штабів з понад 45 країн, а також представників НАТО і ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - зазначив Остін.

З початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні.

"Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і це відображає глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна переживає вирішальний момент на полі бою, - Остін

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    А как по мне все наоборот. Власти Грузии явно прорашисткие.
  • Grunia Ch
    Невже незрозуміло? Це є світова підтримка України. Чим більше країн приєднається тим краще.
    І за це вдячна
  • Alexey Burchak "Allad"
    Не хочу нікого ображати, но що може дати Молдова? З її оборонним бюджетом в 40 млн долларів і якій самій потрібна велика допомога по армії.
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