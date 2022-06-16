Допомогу Україні у сфері оборони надають понад 40 країн, - Блінкен

Окрім Сполучених Штатів, пряму підтримку Україні у сфері оборони забезпечують понад 40 держав.

Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій з нагоди виділення адміністрацією США $1 мільярда на військову допомогу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", - наголошується в заяві.

Крім того, як зазначив глава Держдепартаменту, це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів.

Блінкен також нагадав, що Сполучені Штати та інші держави запровадили потужні санкції проти Росії, посилили стримування й оборону НАТО на східному фланзі й надали "історичний рівень військової та іншої допомоги Україні", яка мужньо захищає свою територію і свободу.

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