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Допомогу Україні у сфері оборони надають понад 40 країн, - Блінкен

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Допомогу Україні у сфері оборони надають понад 40 країн, - Блінкен
Окрім Сполучених Штатів, пряму підтримку Україні у сфері оборони забезпечують понад 40 держав.

Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій з нагоди виділення адміністрацією США $1 мільярда на військову допомогу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", - наголошується в заяві.

Крім того, як зазначив глава Держдепартаменту, це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів.

Блінкен також нагадав, що Сполучені Штати та інші держави запровадили потужні санкції проти Росії, посилили стримування й оборону НАТО на східному фланзі й надали "історичний рівень військової та іншої допомоги Україні", яка мужньо захищає свою територію і свободу.

Читайте: Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Топ коментарі

  • Andrii Shevchenko
    Після вчорашнього рамштайну, всі ці заяви звучать як знущання з українців.
  • Владимир Николенко 123e1460
    Просрати трільон долларів афганістану проти моджахедів на мотоциклах і дати 5 млрдів Україні проти другої армії світу? В адміністрації США дійсно працюють агенти кремля.надіємось лише на Бога та ЗСУ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нажаль допомога недостатня а дехто взагалі допомагаэ лише язиком...
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