До 1000 захисників України гинуть та зазнають поранень на фронті щодня, в середньому загиблих - 200-500, - Арахамія
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Аxios.
Він також зазначив, що Україна мобілізувала мільйон людей і може мобілізувати ще два мільйони. Тож вона має можливість продовжувати битися на Донбасі, але потребує озброєння.
"У нас є люди, навчені атакувати та контратакувати, але для цього потрібна зброя", - сказав Арахамія.
40 мільярдів доларів, які США виділили на допомогу Україні, за його словами, дуже повільно перетворюються на фактичні поставки зброї. А країни Європи починають фокусуватися на поповненні власних запасів зброї, а не на озброєнні України, додав Арахамія.
Окремо він наголосив, що уряд Німеччини дуже повільно затверджує експортні ліцензії на озброєння України, можливо через "внутрішній страх" перед РФ.