Партнери й надалі підтримуватимуть Україну, - Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Резніков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;

Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;

НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;

Україна переможе", - написав він.

Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "приєдналися до клубу".

За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.

Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.

А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.

"… і ще дещо", - додав Резніков.

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