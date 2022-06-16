Ворог завдав ракетних авіаударів по Сумщині. Відомо про 4-х загиблих та 6-х поранених, - Живицький
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Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог завдав ракетного авіаудару.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумського ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.
Інформація про руйнування і пошкодження наразі не повідомляється.
"І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", - додає Живицький.
Також повідомляється, що близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни завдали ракетного авіаудару.
"Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens", - додає очільник регіону.
Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.