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Питання в тому, чи існуватиме Україна за три-чотири роки, - Арахамія

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Питання в тому, чи існуватиме Україна за три-чотири роки, - Арахамія
Росія відчує всі наслідки міжнародних санкцій за три-чотири роки. Питання в тому, чи інснуватиме тоді Україна, щоб оцінити результат.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія. Його слова цитує видання Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз Росія значною мірою ізольована від санкцій через високі ціни на нафту. Але всі наслідки вона відчує повною мірою за три-чотири роки.

"Питання в тому, чи будемо ми (Україна) тут за три-чотири роки, щоб насолодитися шоу", - сказав Арахамія.

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Топ коментарі

  • Сергей Олейник 9efac242
    да заткните этого дебила!
  • bazil rejestrowyj
    Повторює кремлівські наративи. Совпадєніє?
    Вже не вперше
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Он далеко не дебил. Обезьяна - это подонок, враг и глубоко инфильтрированный в органы власти агент ху*ла.
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