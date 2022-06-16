ЗСУ використовують артилерію більш професійно, ніж росіяни, - Міллі
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Міллі заявив на пресбрифінгу.
"Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими", - зазначив він.
Міллі зауважив, що ЗСУ досягли серйозного ефекту на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками.
"І ми очікуємо, що українці так само опанують системи HIMARS", – сказав генерал.
За його словами, армія РФ хоч і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, просто завдає масованих ударів по мирних містах.
"Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані", – вказав Міллі.
Американський генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше: "Українці ведуть бої в дуже ефективний спосіб – як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів".