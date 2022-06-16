Новини • Війна

Україна мобілізувала 1 млн людей і може мобілізувати ще 2 млн, - Арахамія

22 989164
Україна мобілізувала 1 млн людей і може мобілізувати ще 2 млн, - Арахамія
Україна може довести загальне число мобілізованих до 3 млн осіб.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу", глава делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.

За словами Арахамії, Україна вже мобілізувала 1 млн українців і може мобілізувати ще 2 млн. Таким чином, вона має достатню кількість людей, щоб продовжити протистояти загарбникам та боронити країну на Донбасі.

Також читайте: До 1000 захисників України гинуть на фронті щодня, в середньому - 200-500, - Арахамія

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    тварь неопрятна знову рота роззявила
  • Oleg Zdyrko
    Як не Люська Арестович щось пробує коментувати, то Хламідія....
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Давно його не було чути. Випустили після чергових пpoйoбiв зе.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини