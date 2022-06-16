Україна мобілізувала 1 млн людей і може мобілізувати ще 2 млн, - Арахамія

Україна може довести загальне число мобілізованих до 3 млн осіб.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу", глава делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.

За словами Арахамії, Україна вже мобілізувала 1 млн українців і може мобілізувати ще 2 млн. Таким чином, вона має достатню кількість людей, щоб продовжити протистояти загарбникам та боронити країну на Донбасі.

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