Україна мобілізувала 1 млн людей і може мобілізувати ще 2 млн, - Арахамія
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Україна може довести загальне число мобілізованих до 3 млн осіб.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу", глава делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.
За словами Арахамії, Україна вже мобілізувала 1 млн українців і може мобілізувати ще 2 млн. Таким чином, вона має достатню кількість людей, щоб продовжити протистояти загарбникам та боронити країну на Донбасі.