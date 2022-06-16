Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 950 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1449 танків та 3545 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 750 осіб.