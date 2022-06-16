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Спільна заява міністерств оборони США, Німеччини та Великої Британії. ТЕКСТ

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Спільна заява міністерств оборони США, Німеччини та Великої Британії. ТЕКСТ
Міністерства оборони Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою щодо підтримки України.

Її текст опубліковано на сайті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо текст заяви повністю.

Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина глибоко віддані підтримці України у її захисті від неспровокованого вторгнення Росії. Росія переключила свою увагу на Донбас, де вона веде систематичні ракетні та артилерійські обстріли далекого радіусу дії як оборонних українських військових позицій, так і цивільної інфраструктури.

Щоб допомогти Україні захистити своїх громадян та суверенну територію, Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина зобов'язалися надати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з керованими ракетами РСЗВ (GMLRS). Україна звернулася з конкретним проханням про надання такої можливості, яка дозволить українським збройним силам вести точний вогонь по силах вторгнення на відстані близько 70 кілометрів.

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1 червня 2022 року США оголосили про надання чотирьох артилерійських ракетних систем високої мобільності M142 (HIMARS) та боєприпасів GMLRS. 6 червня Велика Британія оголосила, що надасть три пускові установки M270 MLRS із боєприпасами GMLRS.

А сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, Бельгія, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть три пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) та боєприпаси GMLRS із запасів Бундесверу.

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Передача цих систем MLRS та відповідне навчання, яке наші три країни проведуть для українських операторів, має вирішальне значення для самооборони України. Вже почалося необхідне навчання американських систем HIMARS та британських M270 для їхнього розгортання найближчими тижнями, а навчання німецьких пускових установок MARS розпочнеться дуже скоро, щоб ці системи та їхні українські екіпажі могли бути розгорнуті терміново та без затримок.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    хорошо бы было, чтобы многое осталось за текстом, не для ушей даже той же ************** оп-ы и её главного кукловода.
  • Dmitry Begemotovich
    А на хера вам их сотни? Эта штука может стрелять каждые 5 минут на расстояние до 70 километров - и попадать самое главное. Может находиться в центре Харькова и накрывать точечные цели от Белгорода до Балаклеи в радиусе. Через 5 минут грузится в нее новый контейнер и она опять готова стрелять. Она не портится от стрельбы, она не находится на переднем крае - и потому уничтожить ее крайне сложно. Это не град и не ураган которым засевают поля тысячами снарядов в надежде куда то попасть. Эта штука получает разведданные о нахождении штаба, артиллерийской батареи, хранилище снарядов или топлива, переправе - и она бьет точно в то место - и попадает. Через 5 минут может снова. Вопрос тут не в количестве пусковых - а в количестве снарядов. У кацапов подобного оружия нет.
  • Sophia-Maria Duglass
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