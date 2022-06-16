Спільна заява міністерств оборони США, Німеччини та Великої Британії. ТЕКСТ

Міністерства оборони Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою щодо підтримки України.

Її текст опубліковано на сайті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо текст заяви повністю.

Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина глибоко віддані підтримці України у її захисті від неспровокованого вторгнення Росії. Росія переключила свою увагу на Донбас, де вона веде систематичні ракетні та артилерійські обстріли далекого радіусу дії як оборонних українських військових позицій, так і цивільної інфраструктури.

Щоб допомогти Україні захистити своїх громадян та суверенну територію, Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина зобов'язалися надати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з керованими ракетами РСЗВ (GMLRS). Україна звернулася з конкретним проханням про надання такої можливості, яка дозволить українським збройним силам вести точний вогонь по силах вторгнення на відстані близько 70 кілометрів.

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1 червня 2022 року США оголосили про надання чотирьох артилерійських ракетних систем високої мобільності M142 (HIMARS) та боєприпасів GMLRS. 6 червня Велика Британія оголосила, що надасть три пускові установки M270 MLRS із боєприпасами GMLRS.

А сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, Бельгія, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть три пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) та боєприпаси GMLRS із запасів Бундесверу.

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Передача цих систем MLRS та відповідне навчання, яке наші три країни проведуть для українських операторів, має вирішальне значення для самооборони України. Вже почалося необхідне навчання американських систем HIMARS та британських M270 для їхнього розгортання найближчими тижнями, а навчання німецьких пускових установок MARS розпочнеться дуже скоро, щоб ці системи та їхні українські екіпажі могли бути розгорнуті терміново та без затримок.