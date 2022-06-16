Новини • Війна

Делегації України та РФ раз-два на тиждень говорять телефоном. Офіційних перемовин поки не буде, - Арахамія

4 92055
Делегації України та РФ раз-два на тиждень говорять телефоном. Офіційних перемовин поки не буде, - Арахамія
Офіційний переговорний процес між Україною та Російською Федерацією наразі заморожений.

Про це сказав голова української переговорної делегації Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.

За його словами, обидві сторони чітко розуміють, що зараз "немає місця для переговорів".

"Наша переговорна позиція досить слабка. Ми не хочемо сидіти за столом перемовин, допоки перебуваємо в такому положенні. Нам потрібно якось його змінити", - додав Арахамія, наголосивши на необхідності відновити контроль над тимчасово окупованою територією України.

Читайте: До 1000 захисників України гинуть на фронті щодня, в середньому - 200-500, - Арахамія

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Заберіть у бабуїна абхазького мікрохвон !!!)))
  • Mykola Trofimenko
    Та закрий ти вже свого рота, переговорник мля
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и снова о погоде)))
    //
    На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.



    На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
    В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
    Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини