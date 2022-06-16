Делегації України та РФ раз-два на тиждень говорять телефоном. Офіційних перемовин поки не буде, - Арахамія
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Офіційний переговорний процес між Україною та Російською Федерацією наразі заморожений.
Про це сказав голова української переговорної делегації Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.
За його словами, обидві сторони чітко розуміють, що зараз "немає місця для переговорів".
"Наша переговорна позиція досить слабка. Ми не хочемо сидіти за столом перемовин, допоки перебуваємо в такому положенні. Нам потрібно якось його змінити", - додав Арахамія, наголосивши на необхідності відновити контроль над тимчасово окупованою територією України.