Делегації України та РФ раз-два на тиждень говорять телефоном. Офіційних перемовин поки не буде, - Арахамія

Офіційний переговорний процес між Україною та Російською Федерацією наразі заморожений.

Про це сказав голова української переговорної делегації Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.

За його словами, обидві сторони чітко розуміють, що зараз "немає місця для переговорів".

"Наша переговорна позиція досить слабка. Ми не хочемо сидіти за столом перемовин, допоки перебуваємо в такому положенні. Нам потрібно якось його змінити", - додав Арахамія, наголосивши на необхідності відновити контроль над тимчасово окупованою територією України.

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