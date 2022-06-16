Після зустрічі з Зеленським Макрон, Шольц та Драгі відвідають Ірпінь

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Києва зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

Про це зазначив Макрон журналістам у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM.TV.

"Ми плануємо зустрітися з президентом Зеленським, щоб вирушити на місце військових дій, де було скоєно масові вбивства, і провести заплановані інтерв'ю", - заявив Макрон.

Як уточнюється, вони відвідають Ірпінь.

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