Після зустрічі з Зеленським Макрон, Шольц та Драгі відвідають Ірпінь
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Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Києва зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
Про це зазначив Макрон журналістам у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM.TV.
"Ми плануємо зустрітися з президентом Зеленським, щоб вирушити на місце військових дій, де було скоєно масові вбивства, і провести заплановані інтерв'ю", - заявив Макрон.
Як уточнюється, вони відвідають Ірпінь.