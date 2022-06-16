Сотні людей в Лисичанську застрягли в підвалах, багато хто без їжі та води, - ДСНС

Малі діти, жінки та старенькі сидять у підвалах під ворожими обстрілами без їжі й доступу до води.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, під прицільним вогнем російських військ уся територія Лганскої області. Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнування у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському.

"Ворог продовжує тактику тотального знищення і вкотре завдав ударів по Лисичанську. В місті пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС вкотре виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися внаслідок обстрілів. Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рятувальники продовжують підвезення води та продуктів харчування до міста. Так, минулої доби до Лисичанська було доставлено гуманітарну допомогу та понад 30 тонн води.