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Сотні людей в Лисичанську застрягли в підвалах, багато хто без їжі та води, - ДСНС

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Сотні людей в Лисичанську застрягли в підвалах, багато хто без їжі та води, - ДСНС
Малі діти, жінки та старенькі сидять у підвалах під ворожими обстрілами без їжі й доступу до води.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, під прицільним вогнем російських військ уся територія Лганскої області. Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнування у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському.

"Ворог продовжує тактику тотального знищення і вкотре завдав ударів по Лисичанську. В місті пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС вкотре виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися внаслідок обстрілів. Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рятувальники продовжують підвезення води та продуктів харчування до міста. Так, минулої доби до Лисичанська було доставлено гуманітарну допомогу та понад 30 тонн води.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    там достатньо часу було евакуюватися, на відміну від мешканців Бучі чи Маріуполя. але ні, більшість залишившихся там чекали на руzzкіх асвабадітєлєй. дочекалися, хто їм доктор?
  • Ap Kats
    Якщо я все вірно пам'ятаю, всім цивільним наполегливо прпонували евакуацію ще близько 2 міс тому.
  • Володимир Харченко 9c7a47d2
    Головне виїхати вчасно. Хоч в Україні, хоч за кордоном нікому не дадуть померти. Навіть деякий дискомфорт - це краще ніж смерть
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