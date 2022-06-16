Новини

Саміт у Мадриді трансформує НАТО, - Столтенберг

4 60811
Саміт у Мадриді трансформує НАТО, - Столтенберг
Союзники по НАТО готові пройти "довгий шлях" та підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"У Мадриді нас чекає саміт, який трансформує НАТО: ми ухвалюватимемо важливі рішення з питань оборони і стримування, ми модернізуємо Альянс, затвердимо "Стратегічний компас", матимемо контакти з нашими азіатськими партнерами, а також зі Швецією і Фінляндією", - пояснив він.

За його словами, також буде ухвалено рішення про збільшення витрат на оборону.

Читайте: Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Kek Jager
    На одну секунду. Ты десять раз сделал заявление, что Финляндия и особенно Швеция войдут в НАТО за пару недель или пару минут. Регулярно это заявлял. Теперь оказалось, что это не так, совсем не так. То есть ты брехло и неудачник. Может пора подать в отставку и отдать пост Дале? Совесть вообще есть? Дал обещание, много раз дал, полностью и целиком его не сдержал, мог привести к тяжким последствиям за невыполнение обещания (если бы кацапы не были такими ничтожествами) и что, остался на своем посту? Так это завербованный разведчик КГБ, кто играет на кацапов. Они то уж точно цепляются за свой пост, так как от этого в том числе и их жизнь зависит, кацапы то завеброванных уже не отпускают, компромат собирают.
  • Alex Tiger
    Складывается впечатление, что НАТО, кроме некоторых стран - сборище старых пирдунов, который и чихнуть бояться, что-бы не обосраться. Без Украины все эти жабоеды, макаронники, немчура тени своей боятся, а Украина за всех отдувается.
  • Frol Fedoroff
    В военном союзе не должно быть такого, когда голос только одной страны может повлиять на любое решение блока. Процедуру голосования оставить, а принятие решений - на основании простого большинства голосов. Тогда не будет возникать шкурных интересов отдельных стран, как например у Турции
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини