"Усі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії", - колаборант Стремоусов

Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий заступник глави окупаційної "ВЦА" колаборант Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАСС

"Усі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії", - йдеться в повідомленні.

За його словами, діти-сироти громадянство Росії вже отримали.

Стремоусов запевняє, що на російські паспорти в області "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах".

Колаборант також каже, нібито в області подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство.

Також читайте: В ООН вивчають факти примусової депортації українських дітей Донбасу до Росії, - Бачелет