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Обмінювати та помилувати трьох іноземних бійців ЗСУ, яких "засудили" до смертної кари у "ДНР", не планують, - ватажок терористів Пушилін

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Обмінювати та помилувати трьох іноземних бійців ЗСУ, яких "засудили" до смертної кари у "ДНР", не планують, - ватажок терористів Пушилін
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що засуджених до страти британців Шона Піннера, Ейдена Асліна та громадянина Марокко Саадуна Брагіма не планують ні обмінювати, ні помилувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На питання, чи помилують "ДНР" британців, він сказав: "Я не бачу для цього жодних підстав".

Коментуючи їхній можливий обмін, Пушилін заявив: "Це питання навіть не обговорюється".

Водночас, як передає РИА Новости, ватажок терористів заявив, що рішення про розстріл може бути ухвалено не раніше ніж через місяць.

Читайте: В ООН назвали "воєнним злочином" смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Пєніс Душилін, тебе також помилувати не планують, май це на увазі
  • jklpqrs
    тебя, пид@рок, никто не спрашивает. Сядь и засохни. За тебя решат.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Напевно, як виняток смертну кару треба винести самому чепушилу і одразу її виконати. Як цн було з моторолкою, гіві і іншими. І "скддям", які "суд" зображали заодно.
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