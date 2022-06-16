Поставки зброї гальмують, бо країни вичерпали свої запаси, - The New York Times
Про це пише видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".
"Деякі країни НАТО побоюються надсилати важке озброєння, сподіваючись перемир'я шляхом переговорів, але альянс публічно заявляє, що готовий допомогти Україні перемогти Росію", - сказано в повідомленні.
Також видання зазначає, що "обіцянка зброї та її поставки - різні речі".
Серед інших причин називають:
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небажання Заходу виснажувати свої арсенали,
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неможливість швидко виробити додаткову зброю,
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складну логістику,
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побоювання потрапляння в руки росіян чутливих технологій,
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необхідність навчання українців поводженню з новими видами озброєнь,
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небезпека ескалації, якщо будуть удари по Росії.
Про складнощі з постачанням Україні озброєнь також розповіла постпред США при НАТО Джуліан Сміт.
"Це процес, що постійно розвивається, у ньому багато складових. У першу чергу нам потрібно звертатися до постійно змінного списку запитів, що надходять від Києва майже на щоденній основі. Ми отримуємо потік запитів, намагаємося разом із союзниками визначити, хто з них може відреагувати, хто готовий що надати. Це складно і проблематично, тому що, знову ж таки, запити швидко змінюються", - заявила вона.
За її словами, зараз західні союзники розглядають питання щодо надання Україні бронемашин.
При цьому кілька країн "поступово стали висловлювати занепокоєння" у зв'язку з тим, що їхні запаси озброєння вичерпуються. "Деякі країни віддали все, що мали", - сказала вона.
Через це деякі країни вирішують перейти на надання фінансової допомоги, додала Сміт.