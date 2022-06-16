Внаслідок вибуху в Чорнобаївці загинули 2 особи, ще 5 дістали поранення, - Офіс Генпрокурора

15 червня в с. Чорнобаївка пролунав вибух у районі ринку. 5 осіб дістали поранення, а 2 людини загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 15 червня 2022 року у селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух у районі ринку в центрі населеного пункту. Загинуло двоє людей, ще п’ятеро дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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