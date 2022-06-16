Прокурор МКС Хан: Україна - місце злочину. У нас великий обсяг інформації та бажання досягти справедливості

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відзначає великий обсяг зібраної міжнародними експертами інформації про злочини в Україні, пов'язані з військовою агресією РФ, - висновки буде зроблено на основі зібраних доказів.

Про це він зазначив в ефірі українського телемарафону у четвер, перебуваючи у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми зафіксували багато інцидентів, визначили, які злочини було скоєно і хто може бути відповідальним за це", - зазначив Хан.

За його словами, вже під час другого візиту до України в Київській області він побачив, що "Україна - це місце злочину".

"Ми маємо справу з великим обсягом інформації, яку отримуємо. Це все документують", - повідомив прокурор МКС, зазначивши, що йдеться про руйнування цивільної інфраструктури, злочини проти дітей, сексуальні злочини, тортури, неналежне поводження з полоненими.

"Наше завдання - використати вимоги та можливості законодавства та, власне, перевірити достовірність тієї інформації, автентичність інформації, яку ми отримали з різних джерел… Після того як ми визначимо правдиву ситуацію, ми зможемо використати статут і залучати міжнародних суддів, щоб у належний спосіб дійти висновків", - додав Хан.

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Водночас прокурор МКС наголосив: "Одна річ уже дуже зрозуміла наразі: під час будь-якого конфлікту - і Україна тут не виняток - завжди ми бачимо диспропорційні наслідки для дітей, жінок, людей похилого віку, і ми маємо максимально мобілізувати закон на їх захист".

"Хочу, користуючись можливістю, запевнити в нашій абсолютній підтримці та бажанні домогтися справедливості… ми не можемо терпіти такого знущання із закону, ми маємо зробити так, щоб увесь світ побачив, що закон працює", - підсумував прокурор МКС.

Відповідаючи на запитання про те, коли можна очікувати щонайменше проміжних висновків міжнародних експертів, прокурор МКС зазначив: "Ми створили спільно з Офісом генпрокурора спільну команду з розслідування на основі Євроюсту… це дуже активна робота… Це питання часу, законність має бути… ми робитимемо висновки на основі доказової інформації, а не тверджень".

Хан також повідомив, що від міністра оборони Нідерландів отримав інформацію щодо залучення нідерландських експертів для проведення судової експертизи та опитувань свідків.

Своєю чергою генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила на важливості фіксації воєнних злочинів не лише українськими правоохоронцями, а й міжнародними колегами. "Інша річ, коли професіонали - громадяни інших країн це фіксують та наголошують. Це дуже важливо і для майбутніх міжнародних судів, і для нашої юстиції тут, усередині країни", - зазначила генпрокурор.