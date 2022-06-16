Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков

Зброя західних партнерів допоможе Україні повернути окуповані Росією території, зокрема Крим і Донбас.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, включно з Кримом. Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія. Ми рухатимемося крок за кроком", - зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам.

Другим етапом, продовжив міністр, є відкидання російських військ на позиції станом на 24 лютого.

Лише на 3-му етапі, сказав він, будуть обговорення з партнерами України про те, "як звільнити території, в тому числі Крим".

На запитання, чи може спроба повернути окупований Крим військовим шляхом ще більше спровокувати Резніков відповів: "Це не має значення. Тому що вони побачать це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони побачать це і в Маріуполі".

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