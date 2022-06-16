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Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков

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Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков
Зброя західних партнерів допоможе Україні повернути окуповані Росією території, зокрема Крим і Донбас.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, включно з Кримом. Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія. Ми рухатимемося крок за кроком", - зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам.

Другим етапом, продовжив міністр, є відкидання російських військ на позиції станом на 24 лютого.

Лише на 3-му етапі, сказав він, будуть обговорення з партнерами України про те, "як звільнити території, в тому числі Крим". 

На запитання, чи може спроба повернути окупований Крим військовим шляхом ще більше спровокувати Резніков відповів: "Це не має значення. Тому що вони побачать це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони побачать це і в Маріуполі".

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

    ✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

    «По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

    В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

    ✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

    «Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

    «Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

    первоисточник - МО США , перевод - Igor Aizenberg
    ___
    Удивлены? Отож.

    Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности.
    https://t.me/ShrikeNews/4861
  • Бенина Мама
    Для того, чтобы освободить Крым, сначала надо было разминировать Чонгар и сдать весь юг Украины Куйлу. "Гениальная" многоходовочка с её авторами, сидящими в Кремле.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде )))
    ///
    Збройні Сили України Zа200хсотили чергового російського майора, з 6 медалями))


    Смерть майора євгена кушенка підтвердили і в росії.
    За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області рф, 31-річний майор росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» міноборони росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.

    Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу - заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії рф.

    Також зазначається, що воно «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави рф від 6 серпня 2021-го - медаллю Суворова.
    Окупанта прикопали сьогодні, 16 червня.

    Слава нації. Смерть ворогам.
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