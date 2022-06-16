Рашисти в Маріуполі забороняють школярам спілкуватись українською навіть на перервах, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі "керівництво" шкіл забороняє дітям спілкуватись українською та погрожує "наслідками".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячись, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути в спілкуванні українську. ДенаZіфікація на всіх рівнях за кращими прикладами срср", - йдеться в повідомленні.

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