Словаччина передала Україні п'ять гвинтокрилів та боєприпаси для "Градів", - міністр оборони Надь

Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримала від Словаччини чотири військові вертольоти Мі-17 і один вертоліт Мі-2. За словами міністра, техніка вже перебуває на озброєнні українських захисників.

Крім того, Словаччина направила тисячі боєприпасів 122-мм калібру для реактивної системи залпового вогню "Град".

"Весь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії", - написав Надь.

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