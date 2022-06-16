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Twitter заблокував акаунт Рогозіна за погрози "покінчити з Україною"

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Twitter заблокував акаунт Рогозіна за погрози "покінчити з Україною"
Twitter заблокував акаунт Рогозіна за публікацію, в якій закликав росіян "покінчити з Україною".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі, те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків", - йшлося в твіті голови "Роскосмосу".

"Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч підписників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно правильним. Кнопку "видалити" тиснути не буду.

На жаль, Twitter перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди", - додав Рогозін.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Вонючий опарыш. Сдохни,тварь.
  • Nikolai Chizhevsky
    якої ще російській цивілізації? досить жити в вигаданому світі де велічіе і самодостаточность виключно в вашій голові а для світу ви мародери та вбивці і памятник такий ви заслуговуєте
  • Тетяна Тать
    краще б він із собою покінчив, паскуда
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