Twitter заблокував акаунт Рогозіна за погрози "покінчити з Україною"

Twitter заблокував акаунт Рогозіна за публікацію, в якій закликав росіян "покінчити з Україною".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі, те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків", - йшлося в твіті голови "Роскосмосу".

"Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч підписників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно правильним. Кнопку "видалити" тиснути не буду.

На жаль, Twitter перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди", - додав Рогозін.

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