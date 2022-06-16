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Медведєв про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: "Люблять поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль, до миру Україну це ніяк не наближає"

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Медведєв про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: "Люблять поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль, до миру Україну це ніяк не наближає"
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Маріо Драгі до України марним.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому, - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    А если бы приехали в рассеюшку, то это была бы победа что все бы усрались.
  • Solsky Wasyl
    ну й спав би собі далі, чого репетує, якщо нуль користі?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Він правий. Візит наближає Україну до перемоги. А самого Мєдвєдєва - до мотузки.
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