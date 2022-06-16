Медведєв про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: "Люблять поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль, до миру Україну це ніяк не наближає"
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Маріо Драгі до України марним.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому, - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…", - йдеться в повідомленні.