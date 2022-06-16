Медведєв про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: "Люблять поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль, до миру Україну це ніяк не наближає"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Маріо Драгі до України марним.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому, - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…", - йдеться в повідомленні.

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