Новини • Війна

"Суди" над захисниками Маріуполя - середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ, - Венедіктова

2 90211
"Суди" над захисниками Маріуполя - середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ, - Венедіктова
Майбутні так звані міжнародні суди над захисниками "Азовсталі" – це дикість, яка не має нічого спільного з юриспруденцією.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це дикість не лише для нас, а й для всього цивілізованого світу (суди над полоненими українськими бійцями, які захищають свою країну. – Ред.). Ми дуже ретельно стежимо за цією ситуацією, у нас багато оперативної інформації. Щойно вона перейде у процесуальну площину, будемо її комунікувати інакше", - зазначила Венедіктова, коментуючи ситуацію з майбутніми так званими міжнародними судами над захисниками Маріуполя з "Азовсталі".

Дивіться: Дружини захисників "Азовсталі" звернулися до журналістів: Покажіть, в яких умовах утримують наших героїв. ВIДЕО

"Усе, що відбуватиметься, – мало нагадує юриспруденцію. Це виключно внутрішній продукт, який вироблятимуть на свою внутрішню пропаганду, для внутрішнього споживача… ми бачимо варварство, яке притаманне середньовіччю. Тому все це буде відстежено, процесуально оформлено", - повідомила генпрокурор.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А шо це гівнокомандуюче наче у воду впало? Чому не забацає відосик що звільнить азовців? А ввечері знов вилізе вихвалятись який він маладєтс.
  • Fjall_Raven
    а беня диктова и её суды вместе с их решениями это не дикость?
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    ,,Видстэжэно и процэсуально оформлэно" (с). И ВСЁ??? Будете стэжить, як кацапы будут казнить Азовцев???? Суки zeлёные. Продали их и теперь со спокойной душой будете наблюдать за смертями Героев. К счастью, Карма - та ещё ****. Казнят и вас
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини