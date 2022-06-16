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Патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії

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Патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії
Велика Британія апровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

У відомстві зауважили, що глава російської Православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Зазначимо, що від початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    З Офісу прзедента ще не відправили листа на захист Гундяя, "який врятував сотні тисяч українців", як і пуйловський Абрамович?
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    З цього кацапського ублюдка такий же патріарх,як з гімна куля. А Великій Британії респект і уважуха!
  • Alessandro
    Питух Крякодил Гундяев вже давно пид санкциями БОГА!Путь його тильки у ПЕКЛО!
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