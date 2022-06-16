Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов. КАРТА

Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Основне ударне угруповання російських військ на Донбасі наступає на район Бахмут - Соледар. Противник намагається розширити зону прориву від Попасної. Росіяни вийшли до траси Бахмут - Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове.

Одночасно окупанти розширюють клин прориву на північ до Покровського та на південь від села Врубівка на Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, командування окупантів намагається перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, яка є зручним рубежем для оборони, щоб атакувати потім Сіверськ та створити загрозу повного оточення Сєверодонецька-Лисичанська.

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Також, продовжив журналіст, ворог намагається атакувати Лисичанськ з півдня та згорнути українську оборону у районі Золоте-Гірське-Тошківське.

"Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна. Питання залишаються ті самі: контроль переднього краю, артилерійска розвідка, засоби коригування, контрбатарейна боротьба, снаряди.

Російські війська також несуть важкі втрати, просування дається росіянам дуже дорого. Українська піхота виносить на собі основне навантаження та дозволяє українським вогневим засобам, перш за все артилерії, бити ворога.

Українське командування захищає до останньої можливості кожен метр української землі, зупинити противника намагаються всюди. Йде важка битва на виснаження, українські війська зберігають керованість, високий бойовий дух та мотивацію, це щоденний масовий подвиг, і люди роблять все можливе попри нестачу зброї та боєприпасів", - підсумував Бутусов.

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