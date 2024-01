Наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності, - президент Румунії Йоганніс

Як передає Цензор.НЕТ, про це Йоганніс написав у твіттері.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного кримінального правосуддя, яке Румунія повністю підтримує", - .

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC