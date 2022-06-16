Новини

Наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності, - президент Румунії Йоганніс

3 16814
Наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності, - президент Румунії Йоганніс
Президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Йоганніс написав у твіттері.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного кримінального правосуддя, яке Румунія повністю підтримує", - .

Читайте також: Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ahmed Nunji
    Кацапе, в тебе 5 помилок у слові "*****".
  • Post-AV
    Жалко, что Пороха рядом с ним нет, а то Клаус посреди мелюзги как столб. С Порохом они почти наравне стояли по росту и здоровые оба мужчины. Я не то, чтобы по росту людей оцениваю, ей богу это не так, да и сам я не высокий, но приятно, когда страну представляе мужчина, а не клоп)
  • Olexa Pluzh
    🇷🇴💙💛❤️🇺🇦💙💛🔱💪
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини