Дві третини українських дітей стали біженцями та переселенцями, - ООН

Близько двох третин українських дітей були змушені залишити свої домівки через війну.

Про це регіональний директор ЮНІСЕФ в Європі та Центральній Азії Афшан Хан повідомила за результатами поїздки по українських містах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

Вона зазначила, що йдеться як про дітей, які змушені були поїхати з України за кордон, так і про тих, хто облишив свій дім, залишаючись в межах країни.

"Травми та страх можуть мати довготривалі наслідки для фізичного та психічного здоров’я дітей", - сказала Хан.

Вона повідомила, що, за даними ООН, за час війни загинули 277 дітей. Ще 456 зазнали поранення.

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Також окупанти зчинили напади щонайменше на 256 медичних закладів. На сході України зруйновані чи пошкоджені близько 17% "безпечних шкіл", що працювали за підтримки ЮНІСЕФ.

Дитячий фонд ООН вимагає забезпечити безпечний доступ до дітей, де б вони не перебували. Та закликає негайно припинити вогонь в Україні.

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