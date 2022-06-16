Україна отримає допомогу на відбудову, - прем’єр Італії Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо. Світ - на вашому боці", - сказав Драгі.

На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: "Поговоримо про це пізніше".

"Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже розпочали. Вони вже перебувають на дуже просунутій стадії", - заявив Драгі.

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Італійський прем'єр у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії.