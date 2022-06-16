Окупанти планували захопити Київ за 12 годин, - Резніков

Російські військові очікували, що захоплять Київ протягом 12 годин після вторгнення 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в одного з убитих російських військових було знайдено документ, у якому зазначалися військові цілі РФ.

"Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва", - зазначив міністр.

Росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці, додав Резніков.

"Чесно кажучи, наші партнери в різних столицях світу також були наївними. Вони сказали нам, що вторгнення неминуче, і ви впадете. У вас лише 72 години. Тому важкого озброєння нам не дали", - розповів міністр.

Лише після того, як Україна звільнила Київську область наприкінці березня, західні партнери почали надавати Україні більш важке озброєння.

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