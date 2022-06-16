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Окупанти планували захопити Київ за 12 годин, - Резніков

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Окупанти планували захопити Київ за 12 годин, - Резніков
Російські військові очікували, що захоплять Київ протягом 12 годин після вторгнення 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в одного з убитих російських військових було знайдено документ, у якому зазначалися військові цілі РФ.

"Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва", - зазначив міністр.

Росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці, додав Резніков.

"Чесно кажучи, наші партнери в різних столицях світу також були наївними. Вони сказали нам, що вторгнення неминуче, і ви впадете. У вас лише 72 години. Тому важкого озброєння нам не дали", - розповів міністр.

Лише після того, як Україна звільнила Київську область наприкінці березня, західні партнери почали надавати Україні більш важке озброєння.

Читайте: Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков

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Топ коментарі

  • krot_lub
    А чому і ні. Дороги побудовані, оборонний заказ зірваний два роки підряд, клістрони в сейфі прокуратури, до шашликів готовилися.
  • stavr
    СЛАВА ЗСУ !СЛАВА НАЦГВАРДІЇ!СЛАВА ТЕРОБОРОНІ!
    СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
    СЛАВА ГЕРОЯМ!СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
  • Kek Jager
    И захватили бы без проблем. Вообще без проблем. Их остановили буквально десяток спецназовцев и десяток артиллеристов, кто без вообще какой-либо связи с командованием сам отбил потенциальную высадку около 80 ИЛ-76 в Гостомеле и еще до этого 50 вертушек летало плюс в Крыму стояли еще столько же десантуры, суммарно там под 4000 человек плюс 100 бэтров с ними. И в Сумах, внезапно, пошли работать такое же количество военных и гражданских, в Харькове тоже по Росгвардии отработали с БМП пару штук, Чернигов замедлил продвижение. И все прекрасно помнят видео, где эти десятки ИЛов груженных садятся в Беларуси, хотя вылетали еще из Пскова и других классических десантурных мест. Потому что спецназ подрезал вертолетный десант, а арта поработала по взлетке и там сесть было невозможно.

    Ни в один момент этой обороны власть и вся их команда не делали ничего. Спецназ да пощелкать ГРУшников, кто там уже заранее был.

    Да и вообще план у кацапов был полностью дебильным. Тот же десант могли высадить в другом месте, куда бы заранее прорвались танками. Ведь мин не было, взрывов фугасов для разрушения дорог в яму или мостов тоже не было. Феноминальная жадность нищего Путина, кто рос без отца, был бит неоднократно одноклассниками и потом работал в библиотеке и армейском клубе за нищую зарплату в 4 раза ниже инженерской, пока его жена наверняка имела более перспективные романы. Путин хотел побыстрее завоевать Киев, чтобы на пару санкций получить меньше. Но не вышло. А нас спас героизм наших ребят, но не власти.
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