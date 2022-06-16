Окупанти планували захопити Київ за 12 годин, - Резніков
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Російські військові очікували, що захоплять Київ протягом 12 годин після вторгнення 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, в одного з убитих російських військових було знайдено документ, у якому зазначалися військові цілі РФ.
"Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва", - зазначив міністр.
Росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці, додав Резніков.
"Чесно кажучи, наші партнери в різних столицях світу також були наївними. Вони сказали нам, що вторгнення неминуче, і ви впадете. У вас лише 72 години. Тому важкого озброєння нам не дали", - розповів міністр.
Лише після того, як Україна звільнила Київську область наприкінці березня, західні партнери почали надавати Україні більш важке озброєння.