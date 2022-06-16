З 16 липня україномовна версія повинна стати основною для всіх українських сайтів, - Кремінь

Всі Інтернет-ресурси, що є представництвами зареєстрованих в Україні суб’єктів господарювання, з 16 липня повинні мати основну версію українською мовою. Також має бути локалізований будь-який товар, на який встановлено комп’ютерну програму - від електрокавоварки до автомобіля.

Про це пише у фейсбуці уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за місяць, 16 липня набуває чинності ч. 2 та ч.6 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Ці статті закону регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах.

"На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками", – сказав омбудсмен.

Читайте: Рашисти в Маріуполі забороняють школярам спілкуватись українською навіть на перервах, - Андрющенко

Зокрема, йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо.

Окрім того, усі інформаційні інтернет-ресурси, а також сайти, сторінки у соцмережах та застосунки магазинів та підприємств повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

"Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта", – сказав Кремінь.

Також читайте: У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Порушників штрафуватимуть: в перший раз - на суму від 3400 до 8500 грн, у разі повторного порушення - на суму від 8500 до 11900 грн.