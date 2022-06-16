Глава Європарламенту Метсола про перспективу надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС: Візит Макрона, Шольца та Драгі політично важливий

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва має важливе значення. Він може вплинути на рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата.

Про це заявила глава Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогоднішній візит не тільки символічний, але і політично важливий з огляду на те, що ми будемо вирішувати наступного тижня по кандидатурі України", - сказала Метсола в Празі на пресконференції.

Вона додала, що Україна повинна отримати шанс на вступ до Євросоюзу, але процес приєднання "завжди має кілька кроків".

"Ми дійсно розчаруємо не тільки українців, а й себе, і наш Союз, якщо закриємо двері перед цим сміливим народом", - заявила глава Європарламенту.

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