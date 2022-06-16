Зеленський зустрівся з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після відвідування Ірпеня канцлер Шольц та його колеги Макрон, Драгі та Йоганніс повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні Bild, проілюстрованому відповідним фото.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуться постачання зброї та заявка України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.