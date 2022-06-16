Зеленський зустрівся з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Після відвідування Ірпеня канцлер Шольц та його колеги Макрон, Драгі та Йоганніс повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні Bild, проілюстрованому відповідним фото.
Раніше повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуться постачання зброї та заявка України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.