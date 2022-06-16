Росія залучила до широкомасштабної агресії проти України близько 330 тис. осіб, - Генштаб

РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тис. осіб, із них чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тис. військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань, при цьому з урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора налічує до 220 тис. військовослужбовців", - сказав Громов на брифінгу у четвер.

За його словами, крім цього, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника чисельністю понад 80 тис. осіб, бойові армійські системи - до 7 тис. осіб, федеральну службу військ національної гвардії - до 18 тис. осіб, а також приватні військові кампанії - до 8 тис. осіб.

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