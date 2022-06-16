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На Хмельниччині заборонили російські пісні в публічних місцях

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На Хмельниччині заборонили російські пісні в публічних місцях
До кінця окупації РФ території України в Хмельницькій області діятиме мораторій на будь-яке використання російськомовного культурного продукту.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні облради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 56 депутатів з 58.

Вони також рекомендували ОВА створити групу з роз’яснення про мораторій.

"Також рекомендовано органам місцевого самоврядування області здійснювати контроль на відповідних територіях громад за дотриманням мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах", - йдеться у повідомленні.

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Раніше рішення про заборону російськомовних пісень ухвалили в Тернополі та Івано-Франківську.

Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    Pink Floyd, Paul McCartney and Metallica підтримали Україну, я можна слухати рашистське лайно
  • ПравдаЛюбка
    ю
  • Frol Fedoroff
    Чудове рішення. Але цього недостатньо. Треба заборони використання музичних творів на будь якій мові співаків-зраднмків, таких як Повалій, Лорак, Лобода та інші. Нехай на святах птахофабрики у Нгвосибірську співают
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