На Хмельниччині заборонили російські пісні в публічних місцях
2 28816
До кінця окупації РФ території України в Хмельницькій області діятиме мораторій на будь-яке використання російськомовного культурного продукту.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні облради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 56 депутатів з 58.
Вони також рекомендували ОВА створити групу з роз’яснення про мораторій.
"Також рекомендовано органам місцевого самоврядування області здійснювати контроль на відповідних територіях громад за дотриманням мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах", - йдеться у повідомленні.
Раніше рішення про заборону російськомовних пісень ухвалили в Тернополі та Івано-Франківську.