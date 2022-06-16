У Мюнхені невідомий напав на українця, коли дізнався його національність

У Мюнхені в Англійському саду невідомий напав і завдав травм громадянину України після того, як дізнався його національність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У суботу в парку до 54-річного чоловіка підійшов інший чоловік і запитав про його національність, повідомила поліція в четвер.

Коли українець відповів, невідомий зловмисник вдарив його по обличчю, а коли той уже впав на землю – ногою по голові.

За даними слідства, внаслідок насильства 54-річний чоловік на короткий час знепритомнів.

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Після цього невідомий разом з іншими людьми покинули місце події, повідомили в поліції.

Перехожі, які бачили напад, викликали поліцію і швидку. Потерпілого українця доставили до лікарні.

Наразі поліція розшукує свідків нападу.

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