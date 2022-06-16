У Мюнхені невідомий напав на українця, коли дізнався його національність
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У Мюнхені в Англійському саду невідомий напав і завдав травм громадянину України після того, як дізнався його національність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
У суботу в парку до 54-річного чоловіка підійшов інший чоловік і запитав про його національність, повідомила поліція в четвер.
Коли українець відповів, невідомий зловмисник вдарив його по обличчю, а коли той уже впав на землю – ногою по голові.
За даними слідства, внаслідок насильства 54-річний чоловік на короткий час знепритомнів.
Після цього невідомий разом з іншими людьми покинули місце події, повідомили в поліції.
Перехожі, які бачили напад, викликали поліцію і швидку. Потерпілого українця доставили до лікарні.
Наразі поліція розшукує свідків нападу.