Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"
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Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані руху "Чесно".
Зазначається, що це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити Партію Шарія в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.
Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.
"Партія Шарія" - це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.