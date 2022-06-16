Новини

Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"

3 12047
Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"
Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані руху "Чесно".

Зазначається, що це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити Партію Шарія в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

"Партія Шарія" - це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Читайте: Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    після 8 років війни, аплодую
  • Евгений Дюков 523f86fb
    Блин, я думал это уже давно сделано 0_о. Ну хоть теперь
  • Right Right 2d264255
    Зараз представники партії Шмарія на окупованих територіях здають українських патріотів та отримують цапські паспорти
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини